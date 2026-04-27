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Cambios en AFAP: Ojeda dice que el PIT-CNT "le dispara el rayo kirchnerizador" y "le quiebra el brazo" al gobierno

Andrés Ojeda cuestiona los cambios que el gobierno quiere implementar con las AFAP. “Le pondremos fin al delirio bolivariano que tenemos que por delante”, expresó.

Andrés Ojeda, Partido Colorado.

Andrés Ojeda, Partido Colorado.

Andrés Ojeda, Partido Colorado.

“Las jubilaciones de la gente no se tocan, es fundamental”, dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ante los cambios que proyecta el gobierno para las AFAP. Reclamó que el PIT-CNT “logra lo que no logró en octubre a través de las urnas”.

“Es hacer lo que se quería hacer en el plebiscito de octubre de 2024, indirectamente, hacerlo ahora. Lo que el PIT-CNT perdió en la cancha ahora va a ganar en la liga. El PIT-CNT logró dispararle el rayo kirchnerizador al gobierno y logra hacer algo muy similar a lo que hizo Argentina y salió muy mal: básicamente, perforar la edad jubilatoria y estatizan los fondos de las AFAP”, sostuvo.

Ojeda manifestó “enorme preocupación”. Advirtió que si estos cambios prosperan, las AFAP pueden demandar al Estado por perjuicios. “Confío en que el Parlamento le va a poner coto a esto”, señaló.

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“Le pondremos fin al delirio bolivariano que tenemos que por delante”, añadió.

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