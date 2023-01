Secundaria instruirá a directores cómo actuar si estudiantes vuelven a ocupar liceos este año

“El año pasado, ante las ocupaciones estudiantiles, estuvimos estudiando fuertemente lo que es el estatuto del estudiante, el estatuto del funcionario docente y no docente y obviamente allí queda claramente establecido de que los estudiantes no tienen como una herramienta legal, por llamarlo de alguna manera, el sistema de la ocupación”, dijo Cherro.

“La ocupación es algo que se circunscribe a un trabajador e implica una ampliación del derecho de huelga, ocupar, pero es para los trabajadores, los estudiantes no están contemplados en eso y en el estatuto del estudiante está claro y establecido que no podrán interrumpir las clases, alterar el normal orden de lo que es el funcionamiento liceal, por lo tanto no es una práctica que esté permitida”, agregó.

“Nosotros decidimos consultar a jurídica, mandar sistemáticamente todos esos expedientes a jurídica para que se expidan al respecto y hasta ahora todos los informes que nos enviaron de jurídica dicen que efectivamente la ocupación estudiantil no sería una práctica que vaya a ser permitida ni que sea legal. Por lo cual, una vez que se estudien todos los expedientes Secundaria tendrá que tomar la resolución que corresponda al respecto, poniendo ciertas líneas de acción para inspectores, para directores, para que tengan las reglas claras de cómo hay que conducirse ante un evento de esta naturaleza”, adelantó Cherro.