Secretario del Partido Socialista ovacionado en presentación de candidatura de Cosse

La presentación realizada en la Huella de Seregni, contó con la presencia de varios dirigentes del Partido Comunista y Partido Socialista que apoyan su candidatura, entre ellos el secretario general del Partido, Gonzalo Civila, quien fue ovacionado por los presentes.

En declaraciones a la prensa Civila aseguró que el Partido Socialista "no está dividido", en referencia al comunicado publicado por el grupo de socialistas moderados, que cuestionan al secretario general y su campaña por la candidatura de Cosse.

CIVILA SOCIALISTAS

"En este proceso me han acompañado sectores, algunos que ya están aquí en esta mesa, otros que se seguirán sumando; me siento honrada por esta compañía", dijo Cosse.

"Los sectores que me acompañan, algunos son fundacionales de nuestro Frente Amplio, pero todos tienen un enorme compromiso demostrado con un camino largo que no empieza ni en este momento ni con nosotros, y que va a continuar. Me acompañan también cientos de encuentros con la gente, los llevo en el alma y cuentos mas que vendrán siempre".

"Me acompañan también el afecto y la alegría que me da la gente en las plazas, las calles, en las ferias, teatros y tablados. Todo eso nos está acompañando", señaló.