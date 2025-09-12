Secretariado del FA respaldó gestión de Cosse en la IMM; la exintendenta apuntó al gobierno de Lacalle Pou

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio respaldó la gestión de Carolina Cosse como intendenta de Montevideo (2020-2024) en una reunión en la que además de Cosse también estuvo presente Mario Bergara, el actual jefe comunal.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que se generó un relato "totalmente falso" de que la Intendencia de Montevideo (IMM) estuvo mal gestionada.

Una mentira repetida se transforma en verdad, reclamó Pereira. Y recordó que a la exjerarca no le aprobaron el préstamo original del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 120 millones; que le concedieron USD 70 millones únicamente para saneamiento.

Seguí leyendo Cosse sobre homicidio de dos niños en Río Negro: "No nos imaginamos lo que debe estar pasando por su cuerpo"

Al mismo tiempo, recordó Pereira, afrontaba un juicio político en Senado.

Cosse agradeció la rueunión y enfatizó que durante su administración afrontó una pandemia, una crisis hídrica y –afirmó– un ahogamiento financiero. Apuntó contra el gobierno de Luis Lacalle Pou por retirarse del territorio y no dar respuestas a la IMM, dijo.

En tanto, en el encuentro, Bergara presentó persepectivas de su gestión que finalizará en 2030.