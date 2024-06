Sebastián da Silva propuso invitar a Richard Gere a Solís de Mataojo y la alcaldesa le envió una carta al actor

"Es sabido en el pueblo que Richard Gere va a meditar al templo budista que está en Aguas Blancas, un poquito más adelante. En esas ideas a mí se me ocurre, por qué no lo invitamos, sería un invitado de honor", indicó Da Silva. La iniciativa busca promover la zona a nivel turístico.

La fecha de los 150 años de la localidad es el 12 de agosto. Ese día habrá un evento especial en el que participará el presidente de la República, pero la celebración del aniversario de la localidad será todo el mes.

“Cuando pude me senté y redacté la nota. También le compartí a los compañeros concejales que no lo sabían. La invitación está hecha y hoy lo tomamos de otra manera que no perdemos nada, al contrario, podemos ganar un montón, que está en camino”, dijo Machado a Subrayado.

La alcaldesa indicó que el actor de Hollywood ha visitado la zona. “No hay registros fotográficos debido a que no se lo reconoció”, sostuvo y aclaró que en la nota no hicieron referencia a ninguna visita anterior.

“Más allá de que se visibiliza el lugar, que es importante, nos encantaría que se generaban cosas desde el punto de vista de que se enfocara este lugar que atraiga a lo que sea producción cinematográfica. Que con la visita de él nos van a visitar un montón de personas que tengan que ver con el rubro”, señaló.