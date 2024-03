Sebastián Da Silva dijo que Meteorología "siempre llega tarde" y esto le respondió el presidente de Inumet

“Tiene tres cargos políticos, no sé cuántas gerencias y por esa burocracia de más, estamos siendo conservadores en los pronósticos, en los anuncios. La población no termina de entender cuando un meteorólogo habla complicado. El Inumet siempre llega tarde”, apuntó Da Silva.

“Hay aplicaciones de teléfonos que nosotros los agricultores usamos a la hora de programar las tareas. Sabemos cuándo va a haber viento, si viene lluvia, cuándo va haber Sol, no necesariamente a través del Inumet”, dijo Da Silva.

“No me parece que tengamos que tener presidente, vicepresidente, vocal, gerente de esto, asistente, asesor, cuando estamos hablando de temas que el mundo real ya lo resolvió”, concluyó.

La respuesta del presidente del Inumet

El presidente del Inumet Pablo Cabrera respondió este martes a Da Silva y criticó que nunca lo haya llamado para hacerle estos planteos.

“Voy a tratar de que no sea personal, pero duele, obviamente. Trato de entender al señor senador. Tener diferencias es una cosa, a mi lo que me llama poderosamente la atención es por qué, las opiniones, de alguna manera, quizás hay algún preconcepto, porque me hablás de eficiencia y no visitaste Inumet o no hablaste conmigo personalmente”, dijo Cabrera en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Invito, no solo al senador, sino a cualquiera que visite el Inumet”, agregó, y finalizó: “la meteorología es una política nacional pero tiene que estar fuera de lo político”.