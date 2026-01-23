Sebastián Da Silva criticó el envío de bomberos a Chile, a la murga Doña Bastarda, y dijo que sostiene lo dicho sobre las multas

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó al gobierno por enviar un contingente de 31 bomberos equipados a Chile para ayudar en los incendios forestales de ese país, cuando en Uruguay comienza una ola de calor “con 40 grados y viento, que es lo que complica”.

“Es una imprudencia absoluta, una falta de previsión, una falta de sentido común”, dijo Da Silva este viernes entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Viene un ola de calor, el sur está seco, tenemos un millón de hectáreas forestadas. ¿Está bien mandar bomberos? Por supuesto. Ahora, cuando veo que se va el Hércules con siete camionetas, qué pasa si mañana, hoy o ahora, en esta ola de calor, con los campos resecos, con la pinocha reseca, con todo reseco, aparece un incendio. ¿Dónde está el Hércules? No, está yendo a Chile. Es una verdadera imprudencia”, agregó.

Consultado acerca de si no cree que hubo una evaluación de esto entre las autoridades de Meteorología y la Dirección Nacional de Bomberos junto al Sistema Nacional de Emergencias y el Poder Ejecutivo, Da Silva respondió: “Toda gente atrás de un escritorio que no tiene idea del impacto que puede tener una lata de cerveza adentro de un campo, si no no puede ser que estén mandando la flor y nata de los bomberos a Chile. Si no hubiera sequía, si no hubiera ola de calor. Si mañana estuviera previsto una lluvia, yo no diría lo mismo”.

Acerca de su reacción en este caso, aseguró que “es la reacción de un hombre de campo, que vio de cerca las llamaradas de un incendio”.

“No tengo otra reacción que esta. Es una total imprudencia. Recemos para que no pase nada, si no nos vamos a acordar de esta imprudencia. Porque la verdad que las alertas rojas en el sur del país están todas prendidas, y hay un millón de hectáreas forestadas, con 40 grados y viento, que es lo que complica”, finalizó.

Doña Bastarda

El senador Da Silva también cuestionó a la murga Doña Bastarda por el cuplé donde de forma irónica – dice la murga – entre otros temas habla del genocidio del pueblo judío y hace referencia a “convertir personas en jabón”.

“Se fueron al carajo, la Bastarda y todos los que tratan de justificarla. No podés hablar del jabón, no lo podés hacer. No hay justificación”, dijo Da Silva en Arriba Gente.

“Cuando vos tenés que explicar una barbaridad es porque sos un gil. Porque nadie más que un gil puede decir, así, te vamos a hacer jabón. Es una falta de respeto. Como es una falta de respeto hacer referencia literal a los cuerpos tirados al Río de la Plata. Es una falta de respeto que no haya discernimiento a la hora de decir, hasta acá si, para allá no. Caricaturizar la cámara de gas, eso es una falta de respeto”, opinó.

“Hacer una caricatura de la cámara de gas, solo una mente distorsionada lo puede hacer”, insistió Da Silva, y finalizó: “Yo no voy a hacer nada como senador, ahora, como ciudadano por supuesto, lo haría con cualquier otra tragedia de la humanidad”.

DA SILVA DOÑA BASTARDA

“Ni en pedo”

Consultado acerca de si pensaba retractarse de lo que dijo sobre que no había que pagar las multas de tránsito en enero, porque en marzo iban a tener un descuento del 50% al ser desde entonces obligatorio pagarlas junto a la patente, Da Silva respondió: “ni en pedo, ni muerto”.

“Le estoy diciendo a la gente lo que le va a pasar en marzo. Porque el Sucive, que es un ente autárquico, que es una especie de algoritmo nefasto, un pulpo que va y genera cosas insólitas en este país, que los autos cada vez más viejos pagan más patente, que el dólar tenga una cotización diferente”, comentó.

Da Silva insistió en que hay una ley que habilita el pago separado de multas y patente. “Espere a marzo”, reiteró, y dijo que busca “ayudar a cuidarle el bolsillo a la gente”.