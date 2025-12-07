RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive

Nubel Cisneros prevé un domingo inestable, que da paso a lluvias y tormentas el lunes y el martes en gran parte del país. Los detalles día a día.

nublado-lluvias-y-tormentas-tormenta-camara

Nubel Cisneros prevé un domingo inestable, que da paso a lluvias y tormentas el lunes y el martes en gran parte del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este domingo se presenta templada con cielo parcialmente nublado. La tarde continuará calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo nublado.

El lunes comienza templado y húmedo con cielo nublado, inestabilizándose por la zona norte. La tarde seguirá calurosa con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

caluroso, con elevadas sensaciones termicas y tiempo inestable que deriva en lluvias y tormentas
Caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y tiempo inestable que deriva en lluvias y tormentas

El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Domingo 7

Zona Norte: máxima 40º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 22º

Lunes 8

Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 37º y mínima 19º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º

Martes 9

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º

