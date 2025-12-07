Nubel Cisneros prevé un domingo inestable, que da paso a lluvias y tormentas el lunes y el martes en gran parte del país.
Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive
Nubel Cisneros prevé un domingo inestable, que da paso a lluvias y tormentas el lunes y el martes en gran parte del país. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este domingo se presenta templada con cielo parcialmente nublado. La tarde continuará calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo nublado.
El lunes comienza templado y húmedo con cielo nublado, inestabilizándose por la zona norte. La tarde seguirá calurosa con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.
Caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y tiempo inestable que deriva en lluvias y tormentas
El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
Domingo 7
Zona Norte: máxima 40º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 22º
Lunes 8
Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 37º y mínima 19º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º
Martes 9
Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º
Dejá tu comentario