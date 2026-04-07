Un homicidio fue cometido en el barrio Peñarol, en Montevideo, a las once de la noche de este lunes.
Se registró un homicidio en el barrio Peñarol de Montevideo
El crimen ocurrió en el cruce de las calles Salamanca y Teruel, barrio Peñarol.
El crimen ocurrió en la intersección de las calles Salamanca y Teruel. De momento, la Policía no ha brindado información detalles de la víctima ni tampoco de las circunstancias del ataque.
La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la fiscalía especializada.
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