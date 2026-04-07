Se registró un homicidio en el barrio Peñarol de Montevideo

Un homicidio fue cometido en el barrio Peñarol, en Montevideo, a las once de la noche de este lunes.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Salamanca y Teruel. De momento, la Policía no ha brindado información detalles de la víctima ni tampoco de las circunstancias del ataque.

La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la fiscalía especializada.

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