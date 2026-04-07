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violencia criminal

Se registró un homicidio en el barrio Peñarol de Montevideo

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Salamanca y Teruel, barrio Peñarol.

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El crimen ocurrió en la intersección de las calles Salamanca y Teruel. De momento, la Policía no ha brindado información detalles de la víctima ni tampoco de las circunstancias del ataque.

La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la fiscalía especializada.

Foco Uy
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