Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando llegaba a su casa en el barrio Peñarol

Un joven de 22 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros a las 22:15 horas de este lunes cuando llegaba a su casa, en Teruel esquina Salamanca, en el límite de los barrios Peñarol y Lavalleja.

La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los efectivos hallaron cuatro casquillos en un corredor frente a una casa y otros cinco en la calle.

La víctima llegaba en auto a su vivienda cuando fue atacada, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Ese vehículo fue inspeccionado por los investigadores.

Tras ser herido, el joven fue trasladado por un vecino a una mutualista donde murió.

Temas de la nota Peñarol

homicidio

barrio Peñarol