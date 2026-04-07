Un joven de 22 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros a las 22:15 horas de este lunes cuando llegaba a su casa, en Teruel esquina Salamanca, en el límite de los barrios Peñarol y Lavalleja.
Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando llegaba a su casa en el barrio Peñarol
El joven fue atacado a balazos cuando llegaba en auto a su casa y murió tras ser trasladado por un vecino a una mutualista; Policía halló nueve casquillos.
La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los efectivos hallaron cuatro casquillos en un corredor frente a una casa y otros cinco en la calle.
La víctima llegaba en auto a su vivienda cuando fue atacada, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Ese vehículo fue inspeccionado por los investigadores.
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Tras ser herido, el joven fue trasladado por un vecino a una mutualista donde murió.
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