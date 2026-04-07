RECIBÍ EL NEWSLETTER
violencia criminal

Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando llegaba a su casa en el barrio Peñarol

El joven fue atacado a balazos cuando llegaba en auto a su casa y murió tras ser trasladado por un vecino a una mutualista; Policía halló nueve casquillos.

policia-noche-patrullero.jpg

Un joven de 22 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros a las 22:15 horas de este lunes cuando llegaba a su casa, en Teruel esquina Salamanca, en el límite de los barrios Peñarol y Lavalleja.

La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los efectivos hallaron cuatro casquillos en un corredor frente a una casa y otros cinco en la calle.

La víctima llegaba en auto a su vivienda cuando fue atacada, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Ese vehículo fue inspeccionado por los investigadores.

Foco Uy
Seguí leyendo

Con dos goles del colombiano Angulo, Peñarol derrotó a Progreso en el Centenario y quedó a solo un punto de Racing

Tras ser herido, el joven fue trasladado por un vecino a una mutualista donde murió.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
HOMBRE DE 40 AÑOS IMPUTADO

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
HASTA LAS 17 HS

Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante
METEOROLOGÍA

Cesa advertencia naranja y se mantiene amarilla por tormentas y lluvias para siete departamentos

Te puede interesar

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
PERSONAS EN LA CALLE

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
Foto: Subrayado. Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social. video
MINISTRO GONZALO CIVILA

Anuncian plan anual para atender a personas en la calle y transformar refugios en "viviendas de acompañamiento social", dijo Civila
Orsi sobre personas en la calle: Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos video
PRESIDENTE

Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"

Dejá tu comentario