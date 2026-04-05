RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO APERTURA

Con dos goles del colombiano Angulo, Peñarol derrotó a Progreso en el Centenario y quedó a solo un punto de Racing

El equipo de Diego Aguirre abrió el marcador a los 23' tras un pase de Togni que Luis Miguel Angulo transformó en gol; el segundo llegó a los 38'.

Foco Uy

Foco Uy

Peñarol venció 2-0 a Progreso este sábado de noche en el estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura.

Los goles del carbonero fueron convertidos por el colombiano Luis Miguel Angulo, a los 23' y 38'.

Peñarol sumó 3 unidades y se puso a uno del líder Racing que tiene 23 y derrotó al Juventud el sábado.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Un hombre se atrincheró en una casa tras golpear a su madre y fue detenido

Cuando faltaban 20' para el final del cotejo, Aguirre mandó a la cancha a Abel Hernández, quien estuvo ausente por un esguince de rodilla desde enero.

El mirasol está en semana de Copa Libertadores, ya que el jueves visita a Independiente Santa Fe a la hora 23.00 en Bogotá.

El encuentro estuvo arbitrado por Anahí Fernández (en su debut en Primera División) y el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Te puede interesar

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

Dejá tu comentario