Peñarol venció 2-0 a Progreso este sábado de noche en el estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura.
Con dos goles del colombiano Angulo, Peñarol derrotó a Progreso en el Centenario y quedó a solo un punto de Racing
El equipo de Diego Aguirre abrió el marcador a los 23' tras un pase de Togni que Luis Miguel Angulo transformó en gol; el segundo llegó a los 38'.
Los goles del carbonero fueron convertidos por el colombiano Luis Miguel Angulo, a los 23' y 38'.
Peñarol sumó 3 unidades y se puso a uno del líder Racing que tiene 23 y derrotó al Juventud el sábado.
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Cuando faltaban 20' para el final del cotejo, Aguirre mandó a la cancha a Abel Hernández, quien estuvo ausente por un esguince de rodilla desde enero.
El mirasol está en semana de Copa Libertadores, ya que el jueves visita a Independiente Santa Fe a la hora 23.00 en Bogotá.
El encuentro estuvo arbitrado por Anahí Fernández (en su debut en Primera División) y el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha.
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