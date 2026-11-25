Se llevó adelante desde la hora 19.00 la marcha con motivo del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo la consigna 20 años haciendo visible lo que el Estado y la sociedad no quieren ver.

La movilización convocada por Mujeres de Negro partió de la Plaza Independencia hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo y, la convocatoria del PIT-CNT, Mysu, Fucvam y Mujeres sin Hogar partió desde la plaza Cagancha hasta la explanada de la Udelar.

Silvia Gadea, de Mujeres de Negro, dijo a Subrayado que exhibirán a través de carteles frases referidas a distintos tipos de violencia.

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Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemoran 20 años del colectivo Mujeres de Negro. Silvia Gadea dio detalles de la marcha que comenzará a las 19 horas entre Plaza Independencia y la Intendencia de Montevideo. Los detalles con @valevillano. https://t.co/VoaU3NFGhh — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026

La integrante de la ONG El Paso, Andrea Tuana dijo a Subrayado que el problema de violencia hacia las mujeres "es muy grave en este país, es necesario que se nos escuche y que se tomen las medidas pertinentes para poder prevenirlo".

Tuana dijo que no se logran bajar las denuncias ni los femicidios y además, que es necesario trabajar en la prevención.

"Estamos en un momento donde las respuestas que tenemos se ven sobrepasadas por las innumerables denuncias, habla de que es necesario generar transformaciones y profundizar y ampliar lo que es la cobertura de los servicios y las respuestas", expresó.

Y agregó: "Necesitamos profundizar y fortalecer la cobertura de los servicios de atención tanto de Inmujeres, de la intendencia, del Inau y también la respuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud".

La línea de atención es el 0800 4141, está disponible las 24 horas y es para todo el país.

Sobre las 19.20, la marcha llegó a la plaza Libertad donde se realizó una performance con diferentes reclamos por parte de referentes feministas.

"El desafío es poder superar todas las expresiones de la violencia basada en género desde el punto de vista de implementar la ley conquistada. Tenemos un país donde se han reconocido un montón de derechos, pero eso se tiene que plasmar en la realidad de la vida cotidiana de las mujeres y diversidades", dijo Tamara Abracinskas.

#AHORA | La marcha llegó a la plaza Libertad donde se realiza una performance con diferentes reclamos por parte de referentes feministas. "El desafío es poder superar todas las expresiones de la violencia basada en género desde el punto de vista de implementar la ley conquistada. Tenemos un país donde se han reconocido un montón de derechos, pero eso se tiene que plasmar en la realidad de la vida cotidiana", dijo Tamara Abracinskas. — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026

La marcha convocada por el colectivo Mujeres de Negro llegó a la explanada de la intendencia sobre las 20.10. Allí se realizó una performance donde se representaron diferentes tipos de violencias: física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, simbólica, institucional, laboral y política, entre otras.

Los datos indican que una de cada tres mujeres sufrieron violencia sexual en algún momento de su vida. Entre enero y octubre hubo 34.737 denuncias de violencia doméstica y delitos asociados. De este total, el 63% de los casos fueron con parejas o exparejas y, el 36% de los casos, fueron con familiares o políticos.

La convocatoria de los integrantes del PIT-CNT, Fucvam, Mysu y Mujeres sin Hogar continúa marchando por 18 de Julio hasta la explanada de la Udelar. https://t.co/9dw6rCz20F — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026

Por otra parte, la convocatoria de los integrantes del PIT-CNT, Fucvam, Mysu y Mujeres sin Hogar continuaron marchando por 18 de Julio hasta la explanada de la Udelar donde leyeron una proclama.

"No esperen que nos maten para actuar", rezan algunas de las consignas.