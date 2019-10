Se postergó para el martes 22 la marcha contra la propuesta de reforma constitucional "Vivir sin miedo"

Las instituciones habían convocado para este jueves. Los organizadores están nucleados en la Articulación Nacional "No a la reforma".

De todos modos, la actividad se traslada de día con los mismos detalles.

La marcha será a las 18:00 y partirá desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) hasta la Plaza Cagancha, todo el camino por la avenida 18 de Julio.

En Plaza Cagancha habrá un espectáculo musical con Kung Fu OmBijam, Eli Almic junto a DJ RC y Gula, Lucía Ferreira, Ruben Rada y Damián Lescano.

"Vivir sin miedo" plantea varios cambios en la constitución introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública a través de una "Guardia Nacional", el endurecimiento de las penas para delitos graves como violación y homicidio, y la habilitación para hacer allanamientos nocturnos, entre otras medidas.

Según la última encuesta que Opción Consultores, la intención de voto de la reforma constitucional propuesta por el nacionalista Jorge Larrañaga es actualmente de 58%.

El 36% dijo que no apoyará la iniciativa. Un 6% "no sabe, no contesta"