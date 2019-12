"Se me fue la lengua y ofendí a nobles compañeros", dijo Mujica

“Estoy mal, he estado muy mal, porque este convencimiento me atormenta, no fue un error del pueblo frentista, fue una parsimonia excesiva de sus dirigentes, por lo menos varios, entre los que me incluyo”, dijo el ex presidente en su espacio radial de M24.

“En estos días de enorme calentura se me fue la lengua y cegado ofendí a nobles compañeros que en el fondo representan matices importantes, incuestionables, de la composición de nuestra herramienta y naturalmente estuve muy mal”, agregó.

Mujica había tratado de “burra” a la senadora Constanza Moreira y cuestionó a las feministas, entre otras declaraciones que despertaron polémica dentro y fuera del Frente Amplio.

El sábado pasado, en el Plenario del FA, varios dirigentes criticaron a Mujica por sus declaraciones.