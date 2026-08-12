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CUENTA CON 4 ANTECEDENTES

Se fugó del INR de Tacuarembó, pero lo detuvieron en un control de rutina cuando circulaba en moto

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo a Subrayado que el individuo, de 22 años, se dedicaba a robar y a ocasionar daños en propiedades; cuenta con 4 antecedentes.

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Un recluso de 22 años se fugó de la Unidad N° 26 del INR de Tacuarembó y fue atrapado en horas de la madrugada conduciendo una motocicleta.

El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo a Subrayado que cuando se percataron que no se encontraba en el centro penitenciario dieron aviso y se montó un operativo que incluyó el cierre de fronteras departamental y la distribución de las imágenes del fugado.

El delincuente fue detenido y capturado en un control de la Guardia Republicana cuando circulaba en una moto con otra persona. Los efectivos corroboraron que era él ya que tiene un tatuaje en el cuello.

Erwin Coco Parentini.
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Pereira dijo que el individuo se dedicaba a robar y a ocasionar daños en propiedades; cuenta con 4 antecedentes.

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