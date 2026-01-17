RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARAGUAY

Se firmó en Asunción el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asistieron a la firma el uruguayo Yamandú Orsi, el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

foto final acuerdo
presidentes-ceremonia-firma
CEREMONIA-FIRMA-ACUERDO

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado en Asunción el acuerdo que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, sede actual de la presidencia rotativa del bloque regional.

Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asistieron a la firma el uruguayo Yamandú Orsi, el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, así como el canciller de Brasil, Mauro Vieira.

Los presidentes y autoridades del Mercosur y la UE saludan tras la firma del acuerdo. Foto: Presidencia de Uruguay.
También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a António Costa, el presidente del Consejo Europeo.

La delegación uruguaya estuvo integrada por el presidente Orsi, el canciller Mario Lubetkin, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, invitado especialmente por Orsi.

El acuerdo que se negociaba desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), crea un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

