Se entregaron los premios Óscar y estos son los ganadores en las principales categorías

Mejor director: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Mejor actor: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Mejor actriz: Emma Stone, "Pobres criaturas"

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan"

Mejor película internacional: "Zona de interés" (Reino Unido)

Mejor película animada: "El niño y la garza"

Mejor documental: "20 Days in Mariupol"

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson, "Oppenheimer"

Mejor canción original: Billie Eilish y Finneas O'Connell, "What Was I Made For?" de "Barbie"

Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema, "Oppenheimer"

Mejor edición: Jennifer Lame, "Oppenheimer"

Mejor maquillaje y peinado: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas"

Mejor sonido: "Zona de interés"

Mejores efectos visuales: "Godzilla: Minus One"

FUENTE: AFP