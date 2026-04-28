"Se encuentra estable pero dependiendo de esta medicación", dijo abogado de Moratorio, que presentó recurso de amparo

El científico Gonzalo Moratorio, que lucha contra un tumor cerebral agresivo, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder a un medicamento de alto costo para el tratamiento de su enfermedad.

Su abogado dijo a Subrayado que esta medicación es fundamental para la salud del virólogo.

La imagen de Moratorio se hizo popular durante la pandemia del Covid-19.

Seguí leyendo Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo para acceder a medicamento para su tratamiento contra el cáncer

El científico se transformó en una de las voces más autorizadas y su trabajo como virólogo le valió reconocimiento a nivel internacional.

En un contexto de expectativa, miedo e incertidumbre, los uruguayos esperábamos la información qué él y sus compañeros del Institut Pasteur procesaban sobre el virus.

Hoy, Moratorio vuelve a la escena pública para hablar de ciencia y de salud, pero esta vez, el relato lo tiene a él como protagonista.

En junio del año pasado, comunicó en sus redes que padecía un "tumor cerebral muy agresivo".

El científico, que fue papá de abril hace 4 meses, fue operado, y atravesó distintas etapas de tratamiento. En los últimos días contó en redes sociales que recibe inmunoterapia y radioterapia que han dado buen resultado.

Para continuar con este tratamiento, Moratorio presentó un recurso de amparo ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) con el objetivo de acceder a un medicamento de alto costo.

La audiencia por el recurso fue fijada para el mediodía de este jueves 30 de abril en el juzgado letrado en lo civil de 13º Turno.

Su abogado, Rodrigo Rolón, explicó a Subrayado el impacto de esta medicación en la salud de Moratorio.

"Está recibiendo el tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, con las últimas dosis que le van quedando del medicamento este que estamos reclamando a través de la acción de amparo. Ha dado muy buenos resultados. La terapéutica ha sido más que efectiva. Él está con muy buen ánimo. Los resultados han sido favorables. La enfermedad ha mostrado un retroceso significativo, no ha avanzado. Eso también es superimportante en su estado de salud. Se encuentra estable pero dependiendo de esta medicación para continuar con su vida", dijo el abogado.

Rolón detalló que esta medicación es de "drogas muy complejas, que no están en nuestro país y que por eso son tan costosas y hay que hacer una acción de amparo, ya que el Estado no las cubre, no está dentro de la canasta básica de prestaciones".

El costo del medicamento son unos 30 mil dólares mensuales. Tanto el Fondo Nacional de Recursos como el Ministerio de Salud Pública respondieron negativamente al pedido de Moratorio para acceder al medicamento.

"Nosotros no íbamos a esperar esa negativa, porque estábamos dentro del plazo, e iniciamos el accionamiento a los efectos de conseguir este medicamento, ya que a él en tres, cuatro días se le agota el medicamento", indicó.