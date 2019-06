Es progresiva, de difícil diagnóstico y no tiene cura. Afecta más a hombres, de entre 40 y 60 años, que a mujeres.

El promedio de expectativa de vida es de 3 a 5 años, si bien puede haber casos más agresivos y otros más leves.

El célebre científico Stephen Hawking fue un caso excepcional, sobrevivió a la ELA por más de 50 años. Muchos lo atribuyen a que la enfermedad avanzó lentamente por haber comenzado cuando apenas tenía poco más de 20 años.

En Uruguay se da 1,92 casos cada 100.000 habitantes. Según la organización Tenemos ELA Uruguay, actualmente en nuestro país hay aproximadamente unos 80 casos y se detectan entre 40 y 50 nuevos por año.

Conrado Arbiza es un dramaturgo e ilustrador uruguayo que fue diagnosticado con ELA en octubre 2017, aunque los primeros síntomas comenzaron en 2015 con pérdida de la visión. Es que la ELA muchas veces viene solapada en otras enfermedades, por eso su difícil diagnóstico.

Conrado bajó 15 kilos, estuvo 4 meses en CTI. No camina, no habla, pero la enfermedad no ha podido con su arte. Desde su casa, con una computadora y un escáner realiza ilustraciones para diarios del interior y para bolsas que se venden a beneficio de Tenemos ELA Uruguay.

Además, escribe obras de teatro, una de ellas se encuentra en cartel en el Teatro del Centro “Si es jueves es te”. También se comunica a través de su página de Facebook, donde comparte sus creaciones y las vivencias de su enfermedad.

En los últimos días se conoció otro caso en Uruguay, el de Fernando Sureda, exdirigente de la AUF, quien manifestó públicamente que quería que se practique la eutanasia que está prohibida en nuestro país.

Según supo Subrayado, la asociación Tenemos ELA se acercó a la casa de Sureda para explicarle los cuidados y la terapia que podrá recibir, que si bien no detienen las enfermedad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este sábado 22 a las 20 horas, se realizará en la Sala Zitarrosa el “Toque x la ELA 2019”, donde actuarán Spuntone y Mendaro, Maxi y Pablo Porciúncula y Cayó la Cabra.

Las entradas son a total beneficio de Tenemos ELA Uruguay y están a la venta en Tickantel a 400 pesos.