Se cumplen 50 años del estreno de la película que convirtió al periodismo de investigación en un héroe de cine: "Todos los hombres del presidente"

El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y por estas fechas se cumplen, además, 50 años del estreno de la película que convirtió al periodismo de investigación en un héroe de cine: "Todos los hombres del presidente".

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. La fecha no se eligió al azar: el 3 de mayo de 1991, en Windhoek, capital de Namibia, un grupo de periodistas africanos firmó una declaración pidiendo medios libres, independientes y plurales. Aquella declaración se convirtió en un documento de referencia mundial, y la UNESCO la tomó como punto de partida para una jornada que, cada año, recuerda a los gobiernos su compromiso con la libertad de expresión y rinde homenaje a los periodistas asesinados en ejercicio de su profesión.

Y hablando de prensa libre, hace exactamente 50 años, en 1976, se estrenó una película que iba a marcar a generaciones enteras de espectadores y futuros periodistas: "Todos los hombres del presidente". Dirigida por Alan J. Pakula, con Robert Redford y Dustin Hoffman como protagonistas, contó la investigación real de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post sobre el caso Watergate, el escándalo que terminó forzando la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Único caso en la historia estadounidense.

Basada en el libro homónimo de los propios protagonistas, la película costó 8 millones y medio de dólares y recaudó más de 70. Ganó 4 premios Oscar y fue incluida en el National Film Registry de Estados Unidos por su valor cultural e histórico.

La película nos recuerda el valor de la prensa independiente y su rol de llegar donde, muchas veces, el sistema no puede, o no quiere, llegar.