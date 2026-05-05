Britney Spears se declaró culpable por conducir alcoholizada y acordó pena de 12 meses de libertad condicional

Britney Spears reconoció su culpabilidad por manejar de forma imprudente bajo los efectos del alcohol en un acuerdo con la Justicia este lunes en california.

En marzo, la cantante había sido detenida bajo sospecha de manejar en estado de ebriedad. Finalmente, Britney reconoció su culpabilidad en un acuerdo con la Justicia en California.

En virtud del acuerdo con la Fiscalía del condado de Ventura, el cargo fue reducido a una falta menor. La intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue condenada a 12 meses de libertad condicional según explicó su abogado. Michael Goldstein dijo que "son 12 meses de libertad condicional, le va a ir bien y todos apoyamos a Britney".

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Según su defensa, la artista, de 44 años, asumió la responsabilidad y ya había iniciado pasos para mejorar su situación, incluyendo su inscripción en un programa de rehabilitación poco después de su arresto.

"Entendemos que uno de los componentes clave del acuerdo de hoy por la mañana era asegurarse de que la señora Spears continuara sometiéndose a su régimen de tratamiento de salud mental y de abuso de sustancias", indicó Erik Nasarenko, fiscal del condado de Ventura.

Aunque las autoridades no precisaron qué sustancias fueron detectadas en la artista al momento de su detención.

El caso se produce años después de que Spears lograra poner fin en 2021 a la tutela legal que controló su vida personal y financiera durante más de una década, tras una intensa batalla judicial respaldada por el movimiento #FreeBritney.