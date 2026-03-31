Se cumplen 20 años de Bendita TV: la mejor forma de perder el tiempo

Hace 20 años, el 24 de marzo de 2006, Canal 10 estrenó algo que nadie en Uruguay había hecho antes: un programa que vivía del archivo de la propia televisión. Se llamó Bendita TV . Y la tele uruguaya nunca volvió a ser la misma.

La idea era simple pero la apuesta, inédita: agarrar lo mejor, lo peor y lo más insólito de la televisión uruguaya de la semana y devolverlo al aire con humor y una narrativa propia. Eso fue Bendita TV de cuyo estreno se cumplieron 20 años.

El 24 de marzo de 2006, Jorge Piñeyrúa y Gustavo Escanlar se sentaron frente a las cámaras de Canal 10 y arrancaron el primer programa de archivo de la historia de la televisión uruguaya. La productora ZUR que ya había revolucionado la pantalla local con Zona Urbana confiaba en el resultado aunque no fueron pocos que los decían que el programa no iba a durar porque no había suficiente material nacional para sostener la idea. Se equivocaron: duró 11 temporadas.

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Segmentos como los hermanos “Separados al nacer” con la inolvidable locución de Bruno Cetraro, “Descontrol remoto” o “Replay semanal” se metieron en la conversación de los uruguayos y muchos momentos se siguen compartiendo aún hoy en redes sociales. Tras la partida de Escanlar en 2008 y lo llegó Claudia Fernández quien junto al Piñe formó la dupla que condujo el programa durante casi una década.

A fines de 2025, una encuesta de El Observador realizada entre más de 75 referentes de la televisión uruguaya, puso a Bendita TV fue, según como el mejor programa de la TV local del siglo XXI, empatado nada menos que con Zona Urbana.

El reconocimiento habla de lo que el programa significó: fue un espejo de la pantalla chica vernácula, un lugar donde lo inesperado de la televisión en vivo desde distintos canales y horarios se convertía en entretenimiento colectivo cada domingo a la noche.

En Diciembre de 2017 cerró su ciclo pero su legado sigue vivo hoy en Sonríe, te estamos grabando, el ciclo de archivo y humor que disfrutamos cada miércoles en el canal uruguayo Y en nuestra “Bendita TV”.