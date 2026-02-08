RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Se corrió la Doble San Antonio en Piriápolis: Pablo Duarte fue el ganador de la 4K y Laureano Sosa de la 8K

La carrera que se desarrolló este sábado tuvo cupos agotados faltando más de tres semanas para su realización.

Intendencia de Maldonado

Intendencia de Maldonado

El atleta obtuvo un tiempo de 12.43, seguido por Javier Marmo con 12.54 y Facundo Nuñez con 13.00.

En lo que respecta a los corredores en silla de ruedas, el primer lugar fue para Eduardo Dutra con 14.13, seguido por Lucía Montenegro con un tiempo de 15.31 y Javier González con 18.27.

Presidente de AUF destacó la concreción de firma de acuerdo de infraestructura en China para reformar el Centenario
Presidente de AUF destacó la concreción de firma de acuerdo de infraestructura en China para reformar el Centenario

En cuanto a la categoría ciegos, Daniel Davrieux obtuvo un tiempo de 13.38, seguido por Martín Kremenchuzky que logró 17.17 y Millel Lima con un tiempo de 21.37.

Por otra parte, la 8k la ganó Laureano Sosa. El argentino logró un tiempo de 24.17, seguido por el uruguayo Martín Cuestas con un tiempo de 24.20 y el argentino Manuel Corsico con 24.42.

En esta 81 edición también lograron imponer su marca, en la categoría femenina, Mariana Borelli con un tiempo de 29.15, seguida por Dahiana Juarez con 29.34 y Luján Urrutia con 29.44.

