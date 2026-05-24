Belgrano se consagró campeón del fútbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate en una épica final del Torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.
Con Thiago Cardozo en el arco, Belgrano se consagró campeón por primera vez en la historia tras vencer 3-2 a River Plate
El equipo de Ricardo Zielinsk, exdirector técnico de Nacional, derrotó a los dirigidos por Eduardo Coudet en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba donde estuvo presente el manager de River Plate, Enzo Francescoli.
En un duelo electrizante, Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada del Pirata, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.
De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.
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El cotejo en la cancha neutral del Mario Alberto Kempes, a siete kilómetros del campo del flamante campeón, fue dirigido por Yael Falcón Pérez.
Alineaciones:
River Plate: Santiago Beltrán - Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Germán Pezzella, 70') – Aníbal Moreno (Kendry Páez, 90+1') - Tomás Galván (Maximiliano Salas, 90+1'), Fausto Vera y Juan Cruz Meza (Juan Fernando Quintero, 88') - Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo – Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado (Alvaro Ocampo, 46') y Adrián Spörle - Santiago Longo (Franco Vázquez, 63') y Adrián Sánchez - Emiliano Rigoni (Federico Ricca, 90'), Lucas Zelarayán y Juan Velázquez (Ramiro Hernandes, 63') - Lucas Passerini (Nicolás Fernández, 76'). DT: Ricardo Zielinski.
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