Con Thiago Cardozo en el arco, Belgrano se consagró campeón por primera vez en la historia tras vencer 3-2 a River Plate

Belgrano se consagró campeón del fútbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate en una épica final del Torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En un duelo electrizante, Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada del Pirata, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.

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El cotejo en la cancha neutral del Mario Alberto Kempes, a siete kilómetros del campo del flamante campeón, fue dirigido por Yael Falcón Pérez.

Alineaciones:

River Plate: Santiago Beltrán - Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Germán Pezzella, 70') – Aníbal Moreno (Kendry Páez, 90+1') - Tomás Galván (Maximiliano Salas, 90+1'), Fausto Vera y Juan Cruz Meza (Juan Fernando Quintero, 88') - Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo – Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado (Alvaro Ocampo, 46') y Adrián Spörle - Santiago Longo (Franco Vázquez, 63') y Adrián Sánchez - Emiliano Rigoni (Federico Ricca, 90'), Lucas Zelarayán y Juan Velázquez (Ramiro Hernandes, 63') - Lucas Passerini (Nicolás Fernández, 76'). DT: Ricardo Zielinski.