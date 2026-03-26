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Se conocerá hoy el plan de seguridad: Negro lo presentará en conferencia de prensa tras reunión del gabinete

El ministro del Interior, Carlos Negro, presenta el documento ante el gabinete y luego lo dará a conocer en conferencia de prensa al mediodía.

Seguridad, tema central del Consejo de Ministros que encabeza Orsi este jueves en la Criolla Elías Regules. Foto: FocoUY

Seguridad, tema central del Consejo de Ministros que encabeza Orsi este jueves en la Criolla Elías Regules. Foto: FocoUY

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El presidente Yamandú Orsi reúne en la mañana de este jueves al Consejo de Ministros y en esa instancia Carlos Negro presenta al gabinete el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. Luego lo hará público en una conferencia de prensa.

“Es la nueva forma de hacer seguridad en el país”, sostuvo Negro en los últimos días. Según explicó, el objetivo es diseñar una política pública que trascienda el período de gobierno. Las mesas de diálogo comenzaron en agosto de 2025. “Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que supere el período de gobierno”, afirmó el ministro..

Señaló que hasta ahora Uruguay ha transitado por una política de seguridad basada en ajustes normativos y aumento de penas, y que la intención es ir más allá. “Queremos superar esto y planificar las actividades para los próximos años”, indicó.

Foto: FocoUy.
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El plan de seguridad incluye medidas que ya están en curso, otras que comenzarán a implementarse y algunas a largo plazo. Según Negro, la iniciativa busca “crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar la seguridad que no sea a través de recetas autoritarias”.

El Consejo de Ministros será desde la hora 10:00 en la Criolla Elías Regules, en Carrasco Norte. La conferencia está prevista para las 12:30.

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