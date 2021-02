Se conoce la lista de nominados a los Globos de Oro, la antesala de los Oscar

El anuncio, copresentado por la estrella de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker y Taraji P Henson, entrega la lista de películas y estrellas que participarán en la ceremonia de los Globos a finales de este mes, considerada a su vez como un referente para los Óscar en abril.

Se espera que los cierres de salas de cine provocados por la pandemia y los retrasos en los estrenos de las películas más populares impulsen las obras más pequeñas este año, como "The Trial of the Chicago 7,", "Mank" y "Ma Rainey's Black Bottom" de Netflix.

El juicio de los 7 de Chicago (en inglés, The Trial of the Chicago 7) es una película estadounidense de 2020 de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sorkin.

El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Cuenta con un reparto coral que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong.

Por su parte, Mank es una película de drama biográfico estadounidense de 2020 sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guion de Citizen Kane (1941). Dirigida por David Fincher, basada en un guion de su padre Jack Fincher, la película fue producida por Ceán Chaffin, Douglas Urbanski y Eric Roth. La protagonizan Gary Oldman, en el papel principal y Amanda Seyfried,

El servicio de streaming Amazon Prime, uno de los rivales de Netflix, está haciendo una fuerte campaña para "One Night in Miami", mientras que Searchlight, propiedad de Disney, busca ser nominado con "Nomadland".

Nomadland es una película estadounidense de drama, escrita y dirigida por Chloé Zhao. Está basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. Es protagonizada por Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie y Bob Wells. Fue estrenada el 11 de septiembre de 2020 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde además se alzó con el León de Oro.

Lista de nominados 2021

Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie de comedia o musical:

Schitts Creek

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Ted Lasso

Mejor actor, comedia o musical

Sacha Baron Cohen, Borat 2

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

James Corden, The Prom

Mejor Actor, drama

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Tahar Rahim

Mejor Director

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Mejor actriz en serie de drama

Olivia Colman

Jodie Comer

Emma Corrin

Laura Linney

Mejor actor en serie de drama

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Mejor Actriz en miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Mejor Película, drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising young Woman

Trial of the Chicago 7

Mejor Película de comedia o musical

Borat 2

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor Actriz, drama

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor Actor, drama

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Mejor Actriz, comedia o musical

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care a Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Mejor actriz de reparto

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the world

