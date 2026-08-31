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Sergio Daniel Godoy

Se busca: Jefatura de Maldonado difundió imagen de requerido en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en Pinares

Sergio Daniel Godoy, de 45 años, es buscado por la Policía de Maldonado. El homicidio tuvo lugar el pasado 11 de junio. La víctima fue encontrada en la calle con varios impactos de arma de fuego.

Jefatura de Policía de Maldonado&nbsp;

Jefatura de Policía de Maldonado 

La Jefatura de Policía de Maldonado difundió la imagen de Sergio Daniel Godoy, de 45 años, requerido en el marco de la investigación de un homicidio ocurrido en el barrio Pinares.

Por cualquier información comunicarse al servicio de emergencias 911 o en la seccional más próxima.

El caso

imputaron por intento de homicidio a dos hombres que agredieron a otro en maldonado
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Imputaron por intento de homicidio a dos hombres que agredieron a otro en Maldonado

La Policía de Maldonado investiga el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 11 de junio en el barrio Pinares, en Maldonado.

El servicio de emergencias 911 tomó conocimiento de un hombre tirado en la vía pública, en la calle Proción, y de que se habían escuchado disparos de arma de fuego.

Una vez en el lugar, efectivos y médicos, constataron la presencia del hombre tendido en la calle con varios impactos de arma de fuego; los médicos determinaron su fallecimiento.

Se trató de un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales.

En la escena trabajó la fiscal de 2° Turno, autoridades del Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V, personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Homicidios.

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