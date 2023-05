"Se busca dar el agua de la mayor calidad posible", dijo Lacalle Pou, y le respondió a Cosse: "es tan previsible"

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este jueves que OSE no se vio sorprendida por la falta de agua debido a la sequía y defendió la decisión de recurrir a un curso de agua que se mezcla con el río De la Plata y eleva la salinidad en el agua que llega a la población de Montevideo y Canelones.

Consultado sobre la represa de Casupá que reclama el Frente Amplio (FA) y que asegura haber dejado todo pronto para su ejecución, el mandatario respondió: "Cuando la transición, el presidente (Tabaré) Vázquez me deja en carpeta la obra de la represa de Casupá. Se dice por ahí que dejó el financiamiento, no es cierto". Lacalle Pou dijo que lo que había era una posibilidad de obtener financiación con la CAF, pero eso había que evaluarlo y tramitarlo.

"Casupá no está descartada. Pero si la hubiéramos hecho, hoy todavía no tendríamos agua en la represa de Casupá. Optamos por la obra más grande de toma de agua del río De la Plata, una fuente inagotable", agregó el presidente, en referencia al proyecto Arazatí, en San José, que plantea construir una plata potabilizadora de agua del río De la Plata.

Lacalle Pou fue consultado por lo que dijo la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse sobre que las medidas del gobierno por el agua llegaron tarde. "Es tan previsible. Estamos para trabajar, no para criticar. Tendría tanta cosa para criticar. Les hice una cronología de todo lo que dijeron que iban a hacer y no se hicieron. Hicieron el Antel Arena y costó el doble. Tenemos que estar todos arriba del barco y no pinchar el barco", respondió el presidente.