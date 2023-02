Se aplicaron 608.774 multas en todo el territorio uruguayo durante 2022

Si se observa el tipo de infracción cometida, el 39% fue por exceso de velocidad, el 10% por estacionamiento en zona prohibida, 9% por no pagar estacionamiento tarifado y el 1% por el consumo de drogas o alcohol.

Otros casos fueron por no utilizar casco (15.597 multas), por no usar cinturón (13.220), por utilizar el celular (8.423) y 196 multas fueron por picadas.

El 55% del total de infracciones de 2022 fueron aplicadas en Montevideo, lo que no significa que sean todos autos de la capital. El 17%, en Canelones.

En el caso del exceso de velocidad, el 65% fueron en la capital del país, 28% en Canelones y 5% en Lavalleja.

Arturo Borges, perito y director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), considera que “no se aplican ni la mitad de las multas en cuanto a las infracciones que vemos, por lo general, recurrentes” y remarcó que si se controlaran todas las infracciones, “estaríamos en el doble o quizás más de las cifras que se han mencionado”.

Además, analizó que “la velocidad mata más que el alcohol” en el tránsito, y que “hay un comportamiento que no se ajusta a lo que significa una buena convivencia entre los actores del tránsito”.

“Nosotros mantenemos la posición del cero alcohol, indudable, mientras no tengamos un cambio en la cultura de cómo venimos creciendo de apoco y teniendo noveles conductores, y no exista la licencia por puntos, por ejemplo, creo que tenemos que seguir con el cero. Nos asegura que no tenemos duda en cuanto a la fiscalización”, aclaró. Aunque se refirió también a que no se controla el consumo de otras drogas en quienes van al volante.

Al ser consultado sobre vehículos de gran porte, que en las últimas semanas protagonizaron siniestros, Borges sostuvo que “es multifactorial” y que “se ha dejado de lado la formación del conductor”.

También se refirió “al horario, la cantidad de viajes, la rutina, el apuro. No podemos decir que los horarios que tenemos hoy se pueden asemejar al tiempo de antes cuando el tránsito en los últimos cinco o seis años ha cambiado totalmente. Entonces muchas veces los conductores de ese tipo de vehículos se ven apremiados por llegar en hora, con un tránsito que realmente es más complejo, también a veces caótico, y un error en la toma de decisiones provoca un desastre importante”.

ISEV SOBRE CAMIONETA EN RUTA 5

Borges considera que la multa de $12.000 aplicada al conductor de la camioneta que rebasó en zona prohibida a otros vehículos, entre estos un ómnibus, fue "una risa".

"Le hacemos la pregunta al Derecho si acá no podría caber la figura del dolo eventual. Porque si la decisión que toma el conductor del ómnibus, no tiene el camino plano al costado de la ruta, la banquina no sigue al mismo nivel que el asfalto, y vuelca, el conductor del ómnibus es el responsable de haber hecho una maniobra provocada por un tercero. Por lo tanto, creemos que la multa es una risa, y sería una especie de burla", sostuvo.