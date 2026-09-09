Se anunció el período de preinscripciones digitales 2026 para Educación Inicial y Primaria

Inscripción para Educación Inicial y Primaria. Foto: FocoUy

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria anunció que entre el 14 de setiembre y el 11 de octubre se abre el período de preinscripciones digitales para preescolar y primer año de escuela.

Esta instancia está dirigida a niñas y niños de 3, 4 , 5 y 6 años de edad cumplidos al 30 de abril de 2027.

Las familias deberán realizar la preinscripción a través de la plataforma Gurí Familia, ingresando desde la web o descargando la app disponible para dispositivo móviles.

Las autoridades señalaron que las escuelas brindarán apoyo a aquellas familias que no cuenten con los medios necesarios para realizar la inscripción digital, asegurando que todos los niños y niñas puedan ser registrados en tiempo y forma.

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