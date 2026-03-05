SCJ ratificó pena máxima de 30 años para el asesino de la adolescente Ahielén Casavieja, ocurrido en 2022

La Suprema Corte de Justicia ratificó la pena máxima de 30 años para el asesino de la adolescente Ahielén Casavieja , ocurrido en marzo del 2022. Leonardo Mauricio Docampo fue condenado también por el crimen de Karina Saracho, de 34 años.

Una jueza, en primera instancia, había condenado al hombre a 12 años de cárcel ya que consideró que el caso de la menor no era un femicidio; en esa instancia por suministro de sustancias estupefacientes agravado, homicidio simple y vilipendio de cadáveres.

Luego, un Tribunal de Apelaciones modificó esa decisión en primera instancia y condenó a 30 años de prisión al asesino, también fue condenado por el homicidio de la otra mujer.

La SCJ ratificó esta decisión del Tribunal de Apelaciones quedando firme la condena por femicidio.

El abogado de la familia de Ahielén, Javier Moreira, dijo a Subrayado que todo comenzó en el 2022 cuando se radicó una denuncia por su desaparición. Posteriormente, a raíz de investigaciones policiales, se descubrió el cuerpo de la adolescente en la casa del hoy condenado.

La menor vivía en el Inau y había salido para festejar su cumpleaños. "Estaba en la parada de ómnibus que iba a encontrarse con su hija que en aquel momento tenía 4 meses, cuando de repente él la abordó en la parada donde ella estaba. La invitó a su domicilio ofreciéndole sustancias estupefacientes para consumir. Ella aceptó la propuesta de ir y, a partir de ese momento, no se supo más de ella", relató el abogado.

El abogado comentó que si bien pasaron 4 años, cree que la sentencia es algo ejemplar por los 30 años de pena más 7 años de medidas de seguridad eliminativas.

"Es algo que asienta un precedente para este tipo de delitos. Si bien la vida no se recupera, porque es una realidad, pero en parte transmite cierto alivio de que se hizo justicia", subrayó.