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Scaloni tras la clasificación:" El fútbol es táctica, estrategia, pero también corazón; soy entrenador por esto"

El técnico de la selección argentina dijo en conferencia de prensa que "el equipo creyó que se podía ganar después del empate".

AFP

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, elogió el carácter de su equipo este martes tras la épica victoria 3-2 contra Egipto, después de levantar una desventaja de dos goles, y celebró las emociones que le hacen vivir sus jugadores.

"El fútbol es táctica, estrategia, pero también corazón, instinto, no dar un balón por perdido hasta que el árbitro no lo dice", dijo el técnico en la rueda de prensa postpartido.

"Se dio, podría no haberse dado, pero si hay que perder, prefiero perder así", agregó.

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El técnico, muy emocionado al final del encuentro, habló de lo que había sentido en el banquillo.

"Yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. No porque me guste ser entrenador", declaró.

"Las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, yo creo que es inigualable (...) Soy entrenador por esto", insistió.

Consultado sobre el desarrollo del partido, Scaloni opinó que éste "siempre fue de Argentina", más allá de dos o tres ráfagas de los egipcios.

"El equipo creyó que se podía ganar después del empate. No tuve que decirle yo: 'sigamos', porque lo hicieron solos", dijo.

FUENTE: AFP

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