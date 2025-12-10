Sarampión en San Javier: "Se va a ir casa por casa y persona por persona", dijo director de Salud

Autoridades de la salud del departamento de Río Negro llevarán adelante la búsqueda de casos de sarampión en la localidad de San Javier .

"Se va a ir casa por casa y persona por persona de la localidad de San Javier en lo que se llama la búsqueda activa. Vamos a salir a buscar si hay personas que tengan algún síntoma que pueda estar vinculado con el sarampión", dijo a Subrayado el director de Salud departamental de Río Negro, Gerardo Valerio.

El jerarca dijo que ya se realizó la primera fase y el tratamiento a la familia afectada y a otra que había sido contacto, inclusive con aislamiento con custodia.

Seguí leyendo Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección es con dos"

"Se acató, se cumplió, pero la alerta continuaba en el sentido de que podía haber habido algún contacto previo que no lo supiéramos y que la alerta iba a seguir por varias semanas más, pero ocurrió un hecho que una paciente de San Javier internada en el hospital de Fray Bentos con un cuadro de una fiebre sin un foco claro", manifestó.

Y agregó: "Es la posibilidad de que tengamos una circulación comunitaria como el peor escenario, si bien es un solo caso, no tenemos más hasta el momento".

Por su parte, el intendente de Río Negro, Guillermo Levrato dijo a Subrayado que el comité de emergencias está trabajando y estimulando la vacunación en la población como primera gran medida de prevención y de cuidado.

El jefe comunal destacó la importancia de evitar las aglomeraciones, además de que las clases que se habían suspendido pasan a la virtualidad. "Acá naturalmente prima el sentido común y la responsabilidad ciudadana con toda la información", indicó.

Sarampión

Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria. Las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.

En caso de síntomas como fiebre, erupción cutánea, manchas rojas en el cuerpo, síntomas respiratorios como rinitis, inflamación ocular y tos, se recomienda consultar.

Las personas pueden contagiar sarampión de 4 a 5 días antes y después de la aparición de las erupciones cutáneas. El período de incubación de la enfermedad, hasta la aparición de los síntomas, es de hasta 21 días.