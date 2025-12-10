RECIBÍ EL NEWSLETTER
BÚSQUEDA ACTIVA

Sarampión en San Javier: "Se va a ir casa por casa y persona por persona", dijo director de Salud

Las autoridades del departamento de Río Negro dieron detalles sobre el seguimiento que vienen realizando sobre el reciente caso de sarampión detectado en la localidad de San Javier.

san-javier-río-negro-localidad

Autoridades de la salud del departamento de Río Negro llevarán adelante la búsqueda de casos de sarampión en la localidad de San Javier.

"Se va a ir casa por casa y persona por persona de la localidad de San Javier en lo que se llama la búsqueda activa. Vamos a salir a buscar si hay personas que tengan algún síntoma que pueda estar vinculado con el sarampión", dijo a Subrayado el director de Salud departamental de Río Negro, Gerardo Valerio.

El jerarca dijo que ya se realizó la primera fase y el tratamiento a la familia afectada y a otra que había sido contacto, inclusive con aislamiento con custodia.

lustemberg sobre caso de sarampion: esta persona tenia una sola dosis de la vacuna, la proteccion es con dos
Seguí leyendo

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección es con dos"

"Se acató, se cumplió, pero la alerta continuaba en el sentido de que podía haber habido algún contacto previo que no lo supiéramos y que la alerta iba a seguir por varias semanas más, pero ocurrió un hecho que una paciente de San Javier internada en el hospital de Fray Bentos con un cuadro de una fiebre sin un foco claro", manifestó.

Y agregó: "Es la posibilidad de que tengamos una circulación comunitaria como el peor escenario, si bien es un solo caso, no tenemos más hasta el momento".

Por su parte, el intendente de Río Negro, Guillermo Levrato dijo a Subrayado que el comité de emergencias está trabajando y estimulando la vacunación en la población como primera gran medida de prevención y de cuidado.

El jefe comunal destacó la importancia de evitar las aglomeraciones, además de que las clases que se habían suspendido pasan a la virtualidad. "Acá naturalmente prima el sentido común y la responsabilidad ciudadana con toda la información", indicó.

Sarampión

Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria. Las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.

En caso de síntomas como fiebre, erupción cutánea, manchas rojas en el cuerpo, síntomas respiratorios como rinitis, inflamación ocular y tos, se recomienda consultar.

Las personas pueden contagiar sarampión de 4 a 5 días antes y después de la aparición de las erupciones cutáneas. El período de incubación de la enfermedad, hasta la aparición de los síntomas, es de hasta 21 días.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA

Bomberos realiza excavaciones en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
BARRIO CASABÓ

Policía se tiroteó con delincuentes que robaban un almacén; hirió a uno de gravedad y dos escaparon

Te puede interesar

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú video
OPERACIÓN INCAICOS

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú
Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
PERSEO Y URANO

Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
Foto: sitio oficial World Trade Center
Policiales

Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"

Dejá tu comentario