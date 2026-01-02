RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Sarampión: directora de Salud dijo que en pocos días se dará el fin del foco en San Javier al no surgir nuevos casos

Fernanda Nozar destacó los niveles de vacunación en departamentos del litoral, pero también en otros puntos del país con porcentajes de inmunización menores al 95%.

nozar-sarampion

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, destacó este viernes los niveles de vacunación contra el sarampión con un aumento de la segunda dosis de la triple viral, en los departamentos del litoral, más próximos al brote de San Javier en Río Negro, pero también en otros puntos del país con porcentajes de inmunización menores al 95%.

Nozar afirmó que resta esta semana para determinar el fin del brote generado en San Javier al no detectarse nuevos casos derivados del foco familiar originado por un viaje a Bolivia que junto a los casos con ese nexo epidemiológico, totalizaron 12 contagios de la enfermedad. "Nos ha puesto a prueba tener un brote de sarampión a partir de casos importados", aseguró y destacó el impacto favorable en las acciones exitosas llevadas a cabo en el departamento de Río Negro para contener el brote.

La jerarca insistió en el plan de inmunización más allá de la triple viral. Anunció que en breve comenzará la campaña de múltiples vacunas, especialmente la vacunación contra el VRS para mujeres embarazadas.

Ascienden a 12 los casos de sarampión en Río Negro; directora de Epidemiología pidió estar alerta a los síntomas
Ascienden a 12 los casos de sarampión en Río Negro; directora de Epidemiología pidió estar alerta a los síntomas

En cuanto al sífilis, Nozar expresó la preocupación de las autoridades de la salud y mencionó las nuevas estrategias con test rápidos y acceso inmediato al tratamiento en todos los prestadores de salud con el objetivo de reducir los casos congénitos de la enfermedad.

Sobre el dengue, la directora general de Salud indicó que se mantiene una vigilancia sostenida sobre la circulación del mosquito Aedes Aegypti en todo el país. Sugirió medidas de prevención ante el aumento de las temperaturas, como eliminar los reservorios de reproducción. "Por ahora, estamos en niveles bajo de diagnóstico", afirmó.

