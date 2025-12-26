RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Sao Paulo bate récord de calor de 2025 por segundo día consecutivo; la máxima llegó a los 36,2°C

La ciudad está en este momento bajo un racionamiento de agua, luego de un año con las menores lluvias en la última década.

Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina, rompió este viernes por segundo día consecutivo el récord de calor de 2025, al llegar a una temperatura máxima de 36,2°C en medio de una ola de calor, informó el gobierno local.

"Ah, el calor está para asarse uno vivo!", dijo a la AFP Ioni Xavier, trabajadora de 54 años, en un pequeño comercio de alimentos en el centro de la metrópoli brasileña.

El verano empezó con una ola de calor para los los 12 millones de habitantes de Sao Paulo.

Los termómetros alcanzaron 35,9°C este jueves, en el feriado de Navidad, un récord anual que fue superado este viernes a las 15.00, informó la gobernación del estado de Sao Paulo, citando datos de la autoridad meteorológica nacional (Inmet).

La temperatura de 36,2°C alcanzada este viernes es la más alta para un mes de diciembre desde 1961 en la capital estatal, "lo que evidencia la intensidad del actual episodio de calor extremo", alertó la gobernación en un comunicado.

"Mira como estoy: ventilador, purificador de aire. No se puede, no aguanto. Aun así, sigue haciendo calor", agregó Xavier.

El Inmet emitió el martes una alerta roja por una ola de calor para la toda región del sudeste, que incluye a Sao Paulo y también a la segunda ciudad brasileña, Rio de Janeiro. Las elevadas temperaturas representan un "riesgo para la salud" en la zona, según la entidad.

Sao Paulo, una de los mayores urbes del mundo, sufre especialmente los efectos el cambio climático, que produce olas de calor y sequías interrumpidas por intensos temporales con inundaciones y cortes eléctricos.

La ciudad está en este momento bajo un racionamiento de agua, luego de un año con las menores lluvias en la última década.

Según estudios científicos, el calentamiento global y la hiperurbanización elevan la temperatura en Sao Paulo.

