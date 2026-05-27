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BASQUETBOL

Santiago Véscovi sufrió fractura en el pómulo y será intervenido en las próximas horas, informó Peñarol

Santiago Véscovi, jugador de Peñarol en básquetbol, sufrió una fractura en el pómulo tras chocar con un rival en el partido ante Defensor Sporting el martes de noche.

Santiago Véscovi, Peñarol. Foto: captura de pantalla de la transmisión de VTV.&nbsp;

Santiago Véscovi, Peñarol. Foto: captura de pantalla de la transmisión de VTV. 

Santiago Véscovi será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas por la fractura que sufrió en un pómulo el martes de noche al ser impactado por un rival en el partido ante Defensor Sporting por la Liga Uruguaya.

El choque fue sin intensión, al disputar una pelota, y de inmediato se advirtió de una lesión importante porque Véscovi se tomaba la cara y prácticamente no se movía.

Tardó algunos minutos en levantarse, mientras sus compañeros y rivales lo rodeaban preocupados por el fuerte golpe que había sufrido.

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Peñarol informó que el jugador (uno de los mejores de la Liga) será operado para comenzar con la recuperación.

Según supo Subrayado, se le colocará una placa y estará un par de meses fuera de las canchas. No tiene comprometido el ojo ni corre riesgo de consecuencias futuras, aseguraron las fuentes.

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