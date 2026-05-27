Con gol de Maxi Gómez, Nacional ganó en su casa y jugará la Copa Sudamericana

Nacional, ya eliminado de la Copa Libertadores, consiguió este martes la clasificación a la Copa Sudamericana tras ganarle 1-0 a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y terminar tercero en el grupo B.

El único gol del partido lo hizo Maximiliano Gómez a los 6 minutos de juego, con un tiro libre al borde del área.

A los 44 minutos, Tomás Viera fue expulsado por una fuerte falta sobre Francisco Salinas y dejó a Nacional con 10 jugadores antes del descanso.

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Con este resultado, Coquimbo Unido terminó como líder del grupo con 10 puntos. Tolima y Nacional finalizaron con 8 unidades, mientras que Universitario quedó último con 6.

Durante el partido, Nacional sufrió tres bajas por lesión: Luis Mejía, Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez.

Tras el encuentro, el entrenador Jorge Bava dijo: “Estoy conforme a medias porque (clasificar a la Copa Sudamericana) no era el objetivo que queríamos, pero no se nos podía escapar tener competencias en la segunda parte del año”.

Y agregó: “Somos los primeros autocríticos. No estamos donde queríamos y lo que demanda la historia del club. Lo sabemos y lo asumimos”.