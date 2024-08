Santiago tiene el esternón hundido y hace más de 50 días espera para ser operado; la familia reclama respuestas

La familia reclama por la situación del adolescente ya que aún no ha sido operado, a pesar de contar con el fallo favorable de la Justicia para que el tratamiento sea financiado por el Fondo Nacional de Recursos.

Cuando todo estaba listo, según contaron los padres a Subrayado, desde la Dirección del Hospital les informaron que la operación, no estaba incluída en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), catálogo de prestaciones y programas que deben brindar a los usuarios los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Corolario, tenían que pagar la intervención y también las barras de titanio a un costo de 13 mil dólares que son necesarias. La familia no cuenta con ese dinero.

La familia de Santiago no cuenta con ese dinero, por esa razón, de inmediato se montó una colecta, pero el tiempo es tirano, entonces se comunicaron con el Consultorio Jurídico de la Udelar y se realizó un recurso de amparo.

El juicio fue el 13 de junio y les fue favorable en primera instancia, habilitando al adolescente acceder en 24 horas a la cirugía, pero ya han pasado 53 días y aún están a la espera del fallo. La cirugía tiene un costo de 20 mil dólares.

El hundimiento del esternón le ha causado un hematoma en el corazón. En la instancia judicial ante la consulta al especialista sobre si el adolescente estuvo en riesgo de muerte súbita, respondió que sí, debido a un posible colapso cardiovascular.

A todo esto, el Ministerio de Salud Pública no apeló al recurso, le dio la razón a Santiago, pero sí quien apeló fue el Fondo Nacional de Recursos, La familia está a la espera de la segunda resolución que tendrá lugar en las próximas horas, según informó el abogado a Subrayado.

RANDO RESPUESTA NIÑO

La ministra Karina Rando dijo este miércoles en rueda de prensa que el Ministerio no está omiso con el fallo y que la operación ya está coordinada con el Hospital Policial. La jerarca dijo que el MSP no está incumpliendo y que solo hay retraso en la llegada de las barras de titanio que se necesitan.

"Comprendemos por supuesto la preocupación de la familia y de la mamá, es una situación muy delicada y el MSP inmediatamente que salió el fallo comenzó a trabajar para aclararle a la población que no es que el Ministerio esté omiso de ninguna manera".

Por su parte, la madre de Santiago relató a Subrayado que todo este tiempo ha sido muy difícil para la familia. "La situación de Santiago es espantosa, hay momentos que le falta la respiración, lo tuve que trasladar en una oportunidad sin oxígeno al Hospital Policial, no sabíamos si íbamos a llegar". Y agregó: "Quiero la operación de mi hijo, hace 50 días fue el fallo judicial y mi hijo corre riesgo de vida. Tiene un hematoma en el corazón, tiene los pulmones dilatados".

La mamá reclama la operación de su hijo, "lo único que pido es la vida de mi hijo". Según comentó, en el Hospital Policial no hay información al respecto de la intervención.

Santiago dialogó con Subrayado y contó que tras no poder concurrir a la liceo, realiza las tareas mediante plataformas. Para el joven es muy difícil poder llevar una vida sin dolor. "Es bastante difícil, corro mucho, camino mucho y me fatigo, me empieza a doler el pecho".

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la Cuenta Mi Dinero 3701299568 a nombre de Ángel Carballal, también por medio de la cuenta BROU 001146646-00004 a nombre de Claudia Mena.