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Santiago Peña tras su renuncia: "La ciudadanía merece conocer la verdad; les pido que preservemos la calma y la paz"

El expresidente de Paraguay escribió en redes sociales que cualquiera sea el resultado de este proceso, actuará con responsabilidad y respeto a la Constitución.

AFP

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El expresidente dijo que se presentará al juicio y dará explicaciones frente al pueblo paraguayo. Además, colaborará con las instituciones para que se esclarezca lo ocurrido.

"Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aún cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", comenzó diciendo.

Santiago Peña publicó un video en redes sociales donde anunció su renuncia.
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Y agregó: "Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas".

Peña dijo que su prioridad es impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros, esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo.

"Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay", finalizó.

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