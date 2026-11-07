Santiago Peña comenzó a ser indagado por la crisis bancaria que afecta a tres millones de ahorristas en Paraguay

Foto: Fiscalía de Paraguay. Expresidente Santiago Peña (izquierda) llegando a la Fiscalía General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

"Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña", anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que "los hechos punibles" son "lesión de confianza y administración en provecho propio".

La fiscalía solicitó además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

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La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña es investigado por lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Fue ingresado a la Fiscalía por una puerta lateral, pasadas las 11:00 locales (misma que en Uruguay).

El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que durante la indagatoria se le expondrán los hechos y las pruebas, y que "en el transcurso de la tarde" de este sábado podría ser formalmente acusado.

El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

También está citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, quien permanece bajo arresto.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas, que pertenecen a pensionados, empresas públicas y privadas e incluso a la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Colapso bancario

La intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles, que fueron reprimidas por la Policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado, fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción, menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado. Los legisladores no aceptaron su renuncia, que le habría asegurado fueros.

En paralelo, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana, del mismo partido que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Alliana prometió compensar a los ahorristas

Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el "descalabro financiero" serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central informó este sábado en una conferencia de prensa que ya devolvió algunos depósitos a casi 1.200.000 ahorristas y que el proceso continuará durante la próxima semana. Además, difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana.

Alliana, de 52 años, inició su primera jornada en la presidencia con reuniones ministeriales y los primeros cambios en su gabinete. Designó a Ariel Martínez como ministro del Interior y nombró a un nuevo ministro de Obras Públicas.

El mandatario pidió a su equipo acelerar la respuesta a los ahorristas y prometió que los afectados serán compensados. "No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", afirmó el viernes al asumir.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó al nuevo mandatario y manifestó su disposición a trabajar con él de manera "abierta, franca y cooperativa". También expresó su deseo de recibirlo próximamente en Brasilia.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos calificó a Paraguay como un "socio regional estratégico" y llamó a trabajar junto al presidente Alliana.

El mensaje de Uruguay

El Gobierno uruguayo transmitió sus deseos de éxito a Pedro Alliana en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades como presidente de Paraguay.

En un comunicado, expresó que lo hace "en el marco de los procesos democráticos en ese país hermano" y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilateral, profundizando la integración en el Mercosur e impulsando el desarrollo del proceso de integración regional.

Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

Tras perder el apoyo de su partido, liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado. Es el segundo juicio político que termina con la caída de un presidente paraguayo desde el retorno de la democracia.

La destitución presidencial tiene antecedentes: en 2012, el Senado removió al presidente izquierdista Fernando Lugo en poco más de un día, mediante un acelerado juicio político por "mal desempeño de sus funciones".

Con información de AFP.