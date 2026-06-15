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PARTICIPARON VARIAS REPARTICIONES

Operativo por picadas en Parque Rivera terminó en disturbios; un hombre de 25 años y un niño de 9, lesionados

Cuando la Policía llegó al lugar, quienes estaban allí reaccionaron de forma violenta, agredieron a los efectivos, tirándoles objetos y realizando maniobras peligrosas con los vehículos. Ante eso, los agentes usaron medios menos que letales para disuadirlos.

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Un hombre de 25 años resultó lesionado este domingo de tarde en disturbios ocurridos en el Parque Rivera cuando la Policía de Montevideo intervino con un operativo en una zona donde se realizaban picadas de motos y autos.

Personal policial de la Zona Operacional II, del Área de Respuesta Operativa, la Guardia Republicana y la Policía de Tránsito se desplegó al lugar donde había una aglomeración de vehículos y personas.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, quienes estaban allí reaccionaron de forma violenta, generaron disturbios y agredieron a los policías, tirándoles objetos y realizando maniobras peligrosas con los vehículos, poniendo en riesgo su integridad física, indicó la Jefatura de Montevideo.

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El personal policial debió utilizar medios menos que letales para disuadir a las personas que presentaban una actitud hostil. Tras los disturbios, un hombre de 25 años resultó lesionado. Fue asistido por los policías, pero se negó a ser trasladado para recibir atención médica.

Finalizado el procedimiento, la Policía recibió la denuncia de los padres de un niño de 9 años, que estaba en la inmediaciones del parque y resultó lesionado durante los incidentes. El menor fue trasladado por su familia a un centro asistencial, fue asistido y dado de alta poco después.

La Fiscalía de Flagrancia de 15º turno investiga lo ocurrido.

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