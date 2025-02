Sanjurjo señaló una "inmadurez del sistema político" en tema de seguridad y que se pone "lo partidario por encima"

“Veo como países mucho más seguros que el nuestro, en dos, tres años triplican, triplican sus homicidios, son totalmente arrasados por la corrupción, y creo que esto de la política menor, de no te pegues a él, si entendiéramos el problema, lo dejaríamos de lado. Como no lo entendemos, ponemos lo partidario por encima de la seguridad y por eso no mejoramos tampoco”, indicó en Arriba Gente y agregó: “Desde hace 15, 20 años estamos en riesgo de que nos pase eso. En estos cinco años se han mejorado muchas cosas, creo que los números lo reflejan, pero seguimos en un riesgo altísimo”.

En esa línea, consideró que en temas como la seguridad la política partidaria se debe dejar de lado. “No podemos no ayudar al gobierno simplemente porque no es el nuestro”, consideró. Aseguró que hay "inmadurez en el sistema político", y que eso quedó demostrado cuando no se logró un acuerdo en seguridad con firma de todos los partidos políticos. También considera que esto se observa en las críticas a su continuidad en el Ministerio del Interior con el cambio de gobierno.

“Uruguay más allá de las preocupaciones que tenemos, sigue siendo todavía bastante excepcional en una región que está absolutamente avasallada por la corrupción por la violencia, por el crimen organizado. Prácticamente todos los países de América Latina están mucho peor que en las últimas décadas y tienen situaciones de violencia estructural y de criminalidad estructural. Que no haya ninguna duda, esto nos puede pasar en Uruguay. Creo que la situación de hoy no es la que había hace tres décadas. Ahora es un problema que empeoró cualitativamente hace unos 15 años y nos estamos aferrando todavía a una seguridad que de vez en cuando parece que mejora un poco, a veces parece que no”, analizó el asesor. "No nos puede pasar. Si permitimos que nos pase, si seguimos el mismo camino que los demás países de la región, los homicidios no van a ser en la periferia y cada tanto uno en Buceo. Van a empezar a haber homicidios de periodistas, de jueces, de policías, de políticos”.