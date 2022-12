Sanjurjo respondió a Leal: "Es la actitud que ha tenido el FA desde que asumió este gobierno"

El coordinador de estrategias de prevención del delito, Diego Sanjurjo, respondió al exdirector de convivencia del Frente Amplio ( FA ), Gustavo Leal y aseguró que el gobierno no se cierra a un acuerdo multipartidario en materia de seguridad.

Sanjurjo calificó la reunión de "buena, muy buena" y señaló que quedaron "muy satisfechos". Dijo que se trata de un proceso y quieren que culmine como una política de Estado. Agradeció la participación del sociólogo Leal y destacó que "desde el principio planteó que tenían un acuerdo que ellos iban a traer y que querían básicamente que nosotros lo aceptemos, entiendo que en el momento, no sé. Por eso costó un poco empezar la discusión que queríamos que fuera sobre temas concretos".

Aseguró que no conoce el acuerdo multipartidario ya que el exdirector de convivencia no dejó ningún material. "Me envió sí, un material 5 minutos antes de hacer su conferencia", apuntó.