Sanguinetti también pidió un debate "entre tres" o un mano a mano Martínez-Talvi

Tras la presentación de la lista y en rueda de prensa, Sanguinetti fue consultado sobre el reclamo que hizo el candidato colorado a la Presidencia Ernesto Talvi por un lugar en el debate ya confirmado entre Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Daniel Martínez (Frente Amplio).

“Los debates son buenos, son útiles, debería ser entre tres, es lo lógico, y si no un debate entre el candidato del Frente y el candidato colorado, porque no estamos hablando de un partido inexpresivo, estamos hablando del partido que más gobernó la República”, reivindicó el ex mandatario (1985-1990 y 1995-2000).

Talvi reclama un único debate con los cuatro candidatos de los partidos que tienen representación en el Senado: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente (Pablo Mieres).