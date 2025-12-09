Sanguinetti dijo que "el mayor problema" del Frente Amplio es "el sindicalismo", y habló de tres "sindicatos suicidas"

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que “el mayor problema” del Frente Ampli o es “el sindicalismo”, y nombró a tres sindicatos que considera “suicidas”.

Entrevistado este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, Sanguinetti fue consultado sobre cómo analiza el gobierno del Frente Amplio encabezado por Yamandú Orsi.

“Naturalmente deseo que el Frente logre mantener la estabilidad, pese a todos los que adentro del Frente están deseando que ocurra lo contrario”, respondió, y agregó: “El mayor problema lo tiene el Frene con el sindicalismo, porque así como hay un sindicalismo llamémosle normal, hay sindicatos suicidas”.

En este punto nombró a tres: “El de secundaria es suicida, porque seguro, como las víctimas las vamos a saber dentro de 20 años, no pasa nada”.

“Los de Conaprole son suicidas. Están desesperados por ver cómo funden a Conaprole. Han logrado fundir al resto ya, imponiéndole a Conaprole condiciones que no pueden cumplir el resto”, apuntó.

“Y los del puerto ni hablemos, todo lo relativo al puerto, empezando por los de la pesca. El Uruguay no puede tener una industria de la pesca porque hay un sindicato que resolvió que no lo va a tener, porque esa es la realidad”, agregó Sanguinetti.