Este sábado 3, en el marco del Día del Patrimonio centrado este año en el tema “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”; el Partido Colorado organiza una mesa redonda de análisis para reivindicar la influencia guaraní en la historia nacional y la construcción de Uruguay como país y nación.
El Partido Colorado organiza una mesa redonda para reivindicar la influencia guaraní en la historia nacional
“Hasta el nombre Uruguay es de origen guaraní, y lo hemos olvidado”, dijo el ex presidente Julio María Sanguinetti. La charla de análisis se realiza en el marco del Día del Patrimonio.
El ex presidente Julio María Sanguinetti explicó a Subrayado el motivo de esta charla, y destacó que será “un homenaje a Andresito, o Curarí, Andresito Artigas. Un joven misionero guaraní que prácticamente crió a Artigas, que luego volvió a las Misiones y terminó de Comandante General de las Misiones, figura principal del ejército artiguista”.
Sobre el tema de fondo que propone la charla en la sede del Partido Colorado, agregó: “Es muy importante que más allá del debate se salga de esta invisibilización de la civilización guaraní mayoritaria. Porque acá, Uruguay, Batoví, Tacuarembó, Arapey, toda la toponimia del país es de origen guaraní, salvo un par de nombres que son guenoas minuanos; de los Charrúas nada, nada”.
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La charla “Andresito y el legado Guaraní” estará a cargo del profesor Diosma Piotti y el doctor Héctor Dotta, y será moderada por Sanguinetti.
Es el sábado 3, a la hora 11, en la Casa del Partido Colorado, Andrés Martínez Trueba 1271 entre San José y Soriano.
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