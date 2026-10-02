El Partido Colorado organiza una mesa redonda para reivindicar la influencia guaraní en la historia nacional

La Casa del Partido Colorado. Foto: FocoUy

Este sábado 3, en el marco del Día del Patrimonio centrado este año en el tema “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”; el Partido Colorado organiza una mesa redonda de análisis para reivindicar la influencia guaraní en la historia nacional y la construcción de Uruguay como país y nación.

El ex presidente Julio María Sanguinetti explicó a Subrayado el motivo de esta charla, y destacó que será “un homenaje a Andresito, o Curarí, Andresito Artigas. Un joven misionero guaraní que prácticamente crió a Artigas, que luego volvió a las Misiones y terminó de Comandante General de las Misiones, figura principal del ejército artiguista”.

Sobre el tema de fondo que propone la charla en la sede del Partido Colorado, agregó: “Es muy importante que más allá del debate se salga de esta invisibilización de la civilización guaraní mayoritaria. Porque acá, Uruguay, Batoví, Tacuarembó, Arapey, toda la toponimia del país es de origen guaraní, salvo un par de nombres que son guenoas minuanos; de los Charrúas nada, nada”.

La charla “Andresito y el legado Guaraní” estará a cargo del profesor Diosma Piotti y el doctor Héctor Dotta, y será moderada por Sanguinetti. Es el sábado 3, a la hora 11, en la Casa del Partido Colorado, Andrés Martínez Trueba 1271 entre San José y Soriano. El fin de semana del Patrimonio, la Casa del Partido Colorado vuelve a abrir sus puertas para que la recorras y conozcas de cerca su historia.



Además, una charla imperdible sobre “Andresito y el legado Guaraní” a cargo del profesor Diosma Piotti y el Dr. Héctor Dotta.… pic.twitter.com/EtP4IuYEHl — Partido Colorado (@PartidoColorado) September 30, 2026

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