Sanguinetti anunció que deja la "neutralidad" y va a ensobrar la papeleta de la reforma

“Cuando esto nació dijimos que entendíamos la intención pero que teníamos dudas en cuanto a que había temas que nos parecía más de legislación que de Constitución”, dijo el ex presidente colorado durante un acto de su lista al que asistió Jorge Gandini, dirigente de Larrañaga y uno de los que más impulsó la reforma junto al líder de Alianza Nacional.

“Con el correr de estos meses ha ido creciendo el reclamo en favor de la papeleta del SI, y yo he pasado de una neutralidad absoluta a una presencia más entusiasta alentando a que la gente se exprese. Porque me parece que el país está esperando una actitud. Tiene que ser una expresión libre de la ciudadanía”, agregó Sanguinetti al explicar por qué introducirá la papeleta por el SI en su lista.

“Yo no he dicho aún si voy a votar o no pero veo con mucha simpatía la gente que lo está haciendo, que le está marcando el camino al próximo gobierno”, aseguró.