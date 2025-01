Sánchez discrepó con Lacalle sobre información de transición: "Informes en periodo pasado se dieron en diciembre"

“Lo que ha sucedido es que los ministros entrantes y los equipos de gobierno de Yamandú Orsi están necesitando más información, más profunda, y más sensible, y es a la que no hemos accedido todavía, pero que viene transcurriendo en los distintos ministerios con velocidades diferentes”, aseguró y habló de “atrasos razonables”.

“Debería discrepar un poco con el actual presidente de la República que dijo que comparado con la información que recibieron del gobierno anterior, ya teníamos mucha información. Creo que lo están asesorando un poco mal al actual presidente de la República, porque los informes de transición en el periodo pasado se dieron en el mes de diciembre, y ahora lo que habíamos acordado es que después del 13 recibiremos todos los informes de transición de la Presidencia. Si tenemos que comparar informaciones y tiempo, las actuales autoridades recibieron mucho antes que nosotros”, dijo.

De todos modos, aseguró que no es ni “un drama ni una complicación” para el equipo de Orsi.

Uno de los temas en diálogo en la transición es Arazatí: “Ustedes saben muy bien que venimos conversando. El actual Poder Ejecutivo, que gobierna hasta el 28 de febrero, tiene una posición muy firme en cuanto a seguir avanzando. Nosotros tenemos una posición crítica”.

“Lo estamos conversando, intercambiando información, pero quiero recordarles a todos que asumimos el 1 de marzo. Hasta que nosotros no asumamos el gobierno nacional, no podemos tomar decisiones, las decisiones las toma el gobierno actual”, dijo.

También se refirió a las negociaciones que se darán en una tercera etapa de la transición, para que representantes de la oposición en los cargos que corresponden en las empresas públicas. Las negociaciones se darán en febrero.

“El gobierno de Yamandú Orsi será de puertas abiertas y de orejas para escuchar las ideas”, sostuvo y destacó el rol de controlar al oficialismo en los equipos. “Es importante para cualquier gestor sentirse controlado”.

“Nosotros vamos a negociar con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria”, dijo.

VENEZUELA

El futuro secretario de Presidencia también habló de Venezuela y aseguró que tanto el Frente Amplio como Yamandú Orsi han sido “muy claros” sobre lo que está sucediendo en el país caribeño.

“Lamentablemente en Venezuela ha habido un proceso de deterioro de la democracia que han llevado a situaciones en donde, por ejemplo en la última elección, ha quedado una sensación de cuestionada. Es una realidad política con la que convivimos y es un problema para América Latina. Ahora nosotros hemos dicho siempre que desde el gobierno entrante buscaremos los caminos de diálogo”, aseguró.

Consideró que está bien que Lacalle Pou haya recibido al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, y negó que Orsi no se quisiera reunir con él.

“Cuando hablamos de diálogo, es hablar con todas las partes, porque lo que necesitamos nosotros es ayudar a los venezolanos a encauzar este conflicto que tiene, que es de carácter democrático, y tenemos que buscar la forma de ayudar, no de echar leña al fuego”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que el futuro canciller, Mario Lubetkin, monitorea la situación y recordó que el gobierno actual “no rompió relaciones diplomáticas”, por lo que no confirmó pero tampoco descartó que haya embajador uruguayo en ese país durante el próximo período.

“Uruguay todavía no rompió relaciones diplomáticas y está muy bien que no haya roto relaciones diplomáticas porque incluso estamos preocupados por la vida de los uruguayos”, señaló y se refirió a quien está desaparecido en ese país desde hace varios meses y que aún no hay novedades.

Al ser consultado sobre la legitimidad de Maduro o Edmundo González Urrutia, Sánchez afirmó: “Que yo sepa hay un solo gobierno. No existen dos gobiernos. El que se juramentó es Maduro. Ahora, no ha podido mostrar las actas, y por tanto lo que está cuestionado son las elecciones. Y ese es otro tema, ahora, el gobierno está ahí”, remarcó.