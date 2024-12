Sánchez sobre Arazatí: "Le planteamos al gobierno que si no se levantaban las objeciones, nuestra mirada es crítica"

“Nosotros le planteamos con mucha claridad al gobierno, que si no se levantaban las objeciones, todas las que habían, nuestra mirada es crítica sobre el proyecto. Pero aquí hay una realidad: nosotros empezamos a gobernar el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo hay otro gobierno. Y nos podrá consultar en el marco de la transición o no, y daremos nuestra opinión, pero las decisiones que se toman no son de cogobierno, sino que las tomará el actual gobierno que tiene potestades legales”, explicó.

“Estamos esperando que el gobierno presente las distintas alternativas. Hasta que no nos presente la información, no podemos opinar”, remarcó.