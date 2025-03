Sánchez apuntó a integrantes del PN: "El poder político no se puede meter o interceder para que no investiguen a uno de ellos"

“Cuando actúa la Justicia, actúa la Justicia. A unos les gustará más o les gustará menos, le dolerá más o le dolerá menos en función de la cercanía, de la amistad que se tenga con las personas, pero lo que hay que hacer es acatar que la Justicia trabaje y no presionarla”, indicó.

“El poder político no se puede meter o interceder para que no investiguen a uno de ellos”, afirmó. Sánchez sostuvo que ha visto “una salida muy dura de parte de algunos integrantes del Partido Nacional, que creo que no contribuye a respetar a la Justicia y a darle su ámbito de participación”.